Anche Bruno Peres e Kluivert positivi al Covid

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Inizia in salita la nuova stagione della Roma. A poche ore dal primo allenamento dell’annata 2020/21 è arrivato l’annuncio di altre due positività di giocatori giallorossi al Covid-19: dopo Mirante e Carles Perez sono infatti Kluivert e Bruno Peres ad aver contratto il virus. Ad informare la tifoseria ci ha pensato lo stesso laterale brasiliano, che ha trascorso le vacanze in barca (la Sicilia è stata l’ultima tappa) con la nuova fidanzata: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”. Il terzino e l’esterno offensivo dovranno ora osservare un minimo di due settimane di isolamento domiciliare. In virtù delle positività registrate nei test effettuati giovedì direttamente a Trigoria, la società ha deciso di rinviare ad oggi la prima seduta di lavoro degli uomini di Fonseca. In casa Roma c’è la voglia di evitare una catena di contagi e perciò la cautela è massima: questa mattina i calciatori si sottoporranno ad un nuovo ciclo di tamponi, i cui risultati saranno noti già nel primo pomeriggio. Se il secondo controllo sul gruppo squadra non rivelerà altri positivi potranno finalmente iniziare i lavori di preparazione in vista del campionato (seduta programmata per le 18.30). E’ stata infine ufficializzata l’amichevole con il Frosinone: si giocherà il 9 settembre alle 18 allo Stirpe.