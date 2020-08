Alla Roma inizia l’era Friedkin

Ora è ufficiale: il Friedkin Group, come anticipato lo scorso 7 agosto da MF-Milano Finanza, è il nuovo proprietario della Roma. «Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale», ha dichiarato Dan Friedkin, presidente e ceo di The Friedkin Group. «La nostra visione condivisa per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine».

Con il passaggio di consegne si è dimesso il cda in carica ed è stato nominato il nuovo board composto dallo stesso Friedkin (presidente), dal figlio Ryan e da Marc Watts, Eric Williamson, e Ana Dunkel. Guido Fienga è stato confermato amministratore delegato. Le priorità di Friedkin sono chiare. Innanzitutto punta ad allestire una squadra in grado di competere per le prime posizioni in campionato e nelle competizioni internazionali. Inoltre vuole introdurre una strategia disciplinata in relazione all'acquisto, sviluppo e cessione dei calciatori al fine di assicurare la solidità finanziaria a lungo termine del club, continuando a rafforzare la percezione e la visibilità internazionale del brand e valutando tutte le opzioni praticabili in relazione alla costruzione del nuovo stadio. Infine Friedkin vuole espandere la relazione con i tifosi del club a livello mondiale.

(Milano Finanza)