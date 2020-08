Adesso la Roma vuole Izzo

Il Torino sta valutando la cessione di Izzo. Il centrale, che nell'ultima stagione ha avuto un rendimento deludente, è considerato dal club granata uno dei giocatori sacrificabili sul mercato. A sciogliere le riserve è stato il presidente Cairo, che aspetta di ricevere la proposta giusta dai club interessati al giocatore. Sulle tracce di Izzo, oltre ad Inter e Fiorentina, c'è anche la Roma che lo prenderebbe in considerazione nel caso in cui non riuscisse a riportare Smalling a Trigoria. Dopo l'ultimo campionato al di sotto delle aspettative, la richiesta del Torino per Izzo non potrà essere superiore a 15 milioni di euro.

(Tuttosport)