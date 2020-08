Due baby col Covid, allarme a Trigoria

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Allerta Coronavirus a Trigoria. Durante una delle visite di controllo previste dal protocollo sanitario attuato dalla Roma, due giocatori della Primavera (i cui nomi non sono stati confermati per motivi di privacy dal club) sono risultati positivi al tampone a cui è stata sottoposta la squadra di Alberto De Rossi dopo la pausa concessa per Ferragosto. Lo ha reso noto la società giallorossa tramite un comunicato pubblicato ieri. Probabilmente i giocatori - attualmente asintomatici - sono stati contagiati durante una vacanza trascorsa a San Teodoro, in Sardegna, e appena ottenuto il risultato dei tamponi sono stati sottoposti all'isolamento domiciliare.

La società ha subito cancellato la doppia seduta in programma ieri e ha annullato gli allenamenti fino al 24 agosto. Quel giorno tutta la squadra verrà sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi, ma c'è il rischio di riscontrare nuovi casi visto che anche altri compagni (e non solo) sono entrati in contatto coni positivi. L'allarme è scattato anche in vista della ripresa degli allenamenti della prima squadra: il 27 i giocatori e lo staff di Fonseca si ritroveranno al Bernardini per i tamponi prima di riprendere il lavoro sul campo il giorno successivo. Per non correre rischi il club ha deciso di sanificare nuovamente tutti gli ambienti di Trigoria, ma il centro tecnico infatti è considerato un luogo sicuro visto che fin dalla ripresa degli allenamenti post lockdown la società ha osservato rigidamente il protocollo sanitario imposto dalla Figc.