Zappacosta, due mesi per guadagnarsi la conferma

La Roma alla ripresa del campionato il 24 giugno contro la Sampdoria potrebbe poter contare su un'arma in più. Fonseca infatti sembra poter contare finalmente su Davide Zappacosta, terzino in prestito arrivato dal Chelsea, che a causa di un brutto infortunio è fermo dalla seconda giornata di campionato. I giallorossi starebbero comunque pensando di chiedere al club inglese il prolungamento del prestito, così da avere il terzino a disposizione ancora per un altro anno. Idea che non dispiace al giocatore, che aveva espresso il proprio desiderio di rimanere nella Capitale anche nella prossima stagione: «Mi piacerebbe tanto rimanere a Roma per dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza il giocatore che sono».

(corsera)