Zaniolo rientra, il futuro viene dopo

IL TEMPO (A. AUSTINI) - «Finito.. .da adesso giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco». Il grido di battaglia di Zaniolo arriva sui social al termine dell'intervento chirurgico al naso a cui si è sottoposto nella clinica del Santo Volto, dove il prof. Di Rienzo Businco ha risolto il problema di ipertrofia dei turbinati. Ora basta con le sale operatorie, in posa con la bella Sara tornata al suo fianco Zaniolo fa il conto alla rovescia per tornare in campo. Ieri è stato subito dimesso, già domani potrà allenarsi, tra la fine della prossima settimana e l'inizio di quella successiva si riunirà al gruppo per le esercitazioni tattiche e il lavoro atletico, per il recupero al 100% si dovrà aspettare luglio. Zaniolo spera di dare una mano anche in Europa League: dipenderà dalla decisione della Uefa sulle liste. E il futuro? Petrachi ha detto la verità, la Roma vuole tenerlo ma non può garantirlo: in caso di un'offerta monstre, che al momento non c'è, la società sarebbe costretta a riflettere. Pellegrini, avendo la clausola rescissoria, può invece decidere in autonomia: ieri il suo agente era a Trigoria. Intanto Fonseca spera di riavere Pau Lopez il 24 contro la Samp, ma non è detto ce la faccia («sto meglio ma non so quando potrò tornare» ha detto il portiere), mentre Mancini non sembra in dubbio.