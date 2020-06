Zaniolo operato: la respirazione ora sarà al top

È andata bene l'operazione a cui Nicolò Zaniolo si è sottoposto ieri, presso la casa di cura Santo Volto, ai turbinati del setto nasale. L'intervento è stato eseguito dal professor Lino Di Rienzo Businco il quale ha rilevato come il giocatore, con questo problema, sfruttasse solo il 30 per cento della sua respirazione e, per questo motivo, non ha escluso che gli infortuni possano essere motivati anche da una cattiva ossigenazione del corpo. Dopo l'operazione il 22 giallorosso è tornato subito a casa e già domani sarà ad allenarsi, anche se per rivederlo lavorare in gruppo bisognerà aspettare ancora un paio di settimane. L'obiettivo è essere convocato per la partita di campionato contro il Verona in programma il prossimo 15 luglio e, con la riaperture delle liste Uefa, essere a disposizione per le gare di Europa League ad agosto.

(Gasport)