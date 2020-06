Zaniolo, intervento al setto nasale. Ma torna in fretta

Mentre andava in scena il primo allenamento della settimana a Trigoria, nascevano i malumori in seguito all’intervista di Petrachi a Sky. Al gruppo infatti non ha fatto piacere leggere le anticipazioni. La frase poco gradita è quella che si riferisce agli allenamenti della squadra nell’ultima settimana: “Nei primi giorni di allenamento ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Questa ultima settimana li ho visti un po’ così, quindi devo fargli capire che ci stiamo avvicinando al campionato. All’inizio è stato molto bello stare insieme e ritrovarsi. Siamo una famiglia, ma dei figlioli ogni tanto uno ti scappa, uno esce…“. Intanto Zaniolo nelle prossime ore si opererà al naso a Roma per migliorare la respirazione. Un piccolo problema di ipertrofia ai turbinati, che sarà risolto con un semplice intervento e che gli impedirà di allenarsi soltanto per alcuni giorni. Dalla prossima settimana tornerà a Trigoria in pianta stabile in gruppo, con l’obiettivo di scendere in campo a luglio e dimenticare definitivamente l’infortunio dello scorso gennaio.

(gasport)