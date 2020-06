Zaniolo fermo due giorni, Pau Lopez è quasi pronto

Dopo l'intervento subito ieri al naso per l’ipertrofia dei turbinati, Nicolò Zaniolo ora pensa solo a rientrare presto in campo. L'operazione a cui si è sottoposto il 22 giallorosso (in sala operatoria c'era anche il responsabile sanitario della Roma, il dottor Andrea Causarano) è servito per migliorare la respirazione e già in serata il giocatore era a casa. Vicino al recupero Pau Lopez che, a un mese dall'infortunio al polso, è pronto a rientrare ed essere a disposizione di Fonseca per la partita contro la Sampdoria, alla ripresa del campionato.

(Corsera)