Zaniolo domani torna in gruppo. Pau Lopez quasi pronto

La Roma prosegue il suo lavoro in vista della ripresa del campionato, che la vedrà scendere in campo per la prima volta dopo il lockdown il 24 giugno contro la Sampdoria. I giallorossi oggi godranno di una giornata di riposo concessa da mister Fonseca, ma domani gli occhi sono tutti puntati su Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso infatti, visti gli enormi progressi fatti fin qui nel recupero dal su infortunio, dovrebbe tornare a lavorare con i compagni anche se solo per la parte tattica. Il rientro si fa sempre più vicino quindi. Dall'infermeria a breve dovrebbe rientrare anche Pau Lopez. L'estremo difensore sembra aver quasi del tutto recuperato dall'infortunio che aveva subito al polso alla ripresa degli allenamenti.

(corsera)