Zaniolo avanza. La prossima settimana torna in gruppo

Si avvicina il ritorno in gruppo di Zaniolo. La prossima settimana, saranno passati cinque mesi dal giorno dell'infortunio e il giocatore potrebbe tornare anche a toccare la palla in movimento e non solo da fermo. Zaniolo ieri ha effettuato tutta una serie di esercitazioni anche con il pallone, ma sempre in modo semistatico. Ha anche completato una serie di tiri in porta e le rispose sono state tutte molto positive. Se tutto procederà per il meglio il giocatore dovrebbe tornare in gruppo al termine della prossima settimana, iniziando quindi a lavorare al pari dei compagni. Ovviamente ci sarà ancora cautela per un po’, nei primi periodi niente contrasti o partitelle.

