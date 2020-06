Volantini a New York, si tifa per Friedkin

I romanisti d'oltre oceano tifano per Friedkin. Ieri in giro per Manatthan, a New York, sono stati affissi una serie di maxi volantini (circa 200, distribuiti in una ventina di strade) in cui si invocava l’arrivo della nuova proprietà: «Friedkin, Roma wants you». In invito all'imprenditore texano a non abbandonare la trattativa, nonostante il rifiuto di Pallotta alla sua offerta da 585 milioni presentata nei giorni scorsi per l’acquisto del club.

I contatti tra i due imprenditori potrebbero riprendere nel caso in cui entrambi decidano di fare un passo nella stessa direzione: Friedkin alzando ulteriormente l'offerta mentre Pallotta dovrebbe ridurre la sua richiesta, come chiedono anche alcuni soci del patto di sindacato, che anche preferirebbero disimpegnarsi dalla Roma. D’altronde la situazione economica (ma anche finanziaria) del club giallorosso è complicata e il rischio di dover mettere nuovi capitali e andare incontro ad ulteriori perdite esiste.

(Gasport)