Under, Kluivert e gli altri in uscita. Ora è vietato mollare con la testa

Il futuro può essere incerto, ma il presente si chiama Serie A e non ci si possono permettere distrazioni neanche da parte di chi potrebbe lasciare il club a fine stagione. E allora, da questo punto di vista, a Trigoria stanno tenendo alta la tensione. Perché nella Roma, inevitabilmente, quelli che a fine stagione lasceranno sono molti. Ma fino alla fine servono tutti come per cercare di centrare il quarto posto finale e agguantare la prossima Champions League. I primi due che devono tenere i giri alti sono senza ombra di dubbio Under e Kluivert. Entrambi sembrano destinati a lasciare la Roma, rispettivamente dopo tre e due stagioni. Con l’eventuale cessione di Under e Kluivert laRoma conta di incassare circa 70 milioni. Ma la lista dei possibili partenti non finisce qui: ci sono sicuramente Juan Jesus, Fazio e Cetin. Possibili addii anche per Spinazzola, Cristante e Pastore, che – per motivi diversi – potrebbero lasciare anche loro Trigoria.

(Gasport)