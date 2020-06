IL TEMPO (S. PIERETTI) - Almeno una partita in chiaro nei prossimi due turni di campionato. L'ambizioso progetto del Ministro del Sport Vincenzo Spadafora pian piano prende forma, e prossimamente potrebbe generare un accordo tra le parti. Le lettere di Mediaset e Discovery - inviate nei giorni scorsi con il monito di non trasmettere partite in chiaro - farebbero parte di una trattativa che negli ultimi due giorni è andata avanti in maniera spedita; Sky Sport ha dato la propria disponibilità a trasmettere su La8 - canale di sua proprietà sul digitale terrestre - le partite di campionato che dovrebbero essere almeno un paio. Resta il nodo legato al bando della Lega per l'assegnazione dei diritti tv in cui non era presente il calcio in chiaro, servirebbe un intervento, e soprattutto il pagamento dell'ultima rata dei diritti tv che la Lega Calcio attende dalle emittenti. Nell'Assemblea che verrà programmata dopo la finale della Coppa Italia, i presidenti valuteranno la possibilità di svincolare il calcio in chiaro. Con la riduzione dell'embargo sui momenti salienti delle partite di campionato, Rai e Mediaset potrebbero valorizzare al meglio i palinsesti, ottenendo benefici indiscutibili anche dal punto di vista commerciale. Anche DANZ appare allineata all'accordo quadro, entro la settimana potrebbe arrivare la fumata bianca con un accordo quadro tra Santa Giulia, Cologno Monzese e Viale Mazzini. La Figc - dopo aver ricordato le vittime del Covid-19 nelle due semifinali della Coppa Italia - ha disposto un minuto di silenzio anche alla ripresa dei campionati di Serie A, Serie B e della Lega Pro.