Una partita in chiaro. Anche Sky dice sì

L'obiettivo è evitare gli assembramenti dei tifosi nei bar per seguire le partite di Serie A. È per questo che il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha sempre insistito di trasmettere le partite di campionato in chiaro. Un'apertura a una intesa è arrivata nell'incontro avuto ieri con l'amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra. L'emittente satellitare rinuncerà a difendere il prodotto 'pay', trasmettendo sul proprio canale Tv8 due incontri di Serie A. Uno potrebbe essere Atalanta-Sassuolo della prima giornata, che si svolgerà a Bergamo, simbolo della tragedia. A Rai e Mediaset sarà invece concesso di trasmettere subito dopo le partite gli highlights delle gare. La richiesta formale dovrà arrivare a Sky dalla Lega Serie A, titolare dei diritti mai assegnati per la trasmissione in chiaro, fin qui mai coinvolta, che però risulta poco convinta sulla messa in onda del calcio per tutti in quanto si potrebbe svalutare il prodotto in vista della trattativa sui diritti futuri.

(La Repubblica)