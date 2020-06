Una Lega indipendente: ora i club condividono la voglia di autonomia

L'idea dei club di Serie A è chiara: fare della Lega un unico grande club esclusivo. Indipendente dalla federazione, completamente autonomo nelle scelte. L’intenzione si è rafforzata nelle ultime settimane. Come ad esempio è la Premier League , che ha fatto dell’indipendenza il suo ricco marchio di fabbrica: in meno di trent’anni di attività, per come oggi è strutturato, il campionato inglese è diventato il più seguito, sponsorizzato e finanziato del pianeta. . Qualsiasi decisione ha origine nell’assemblea delle società: con 14 voti sui 20 complessivi, una delibera ha la capacità di divenire immediatamente effettiva.

(gasport)