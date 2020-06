Una Champions da difendere

Per puntare ad agganciare la zona Champions, la Roma deve blindare la difesa. Nelle nove gare disputate in campionato nel 2020 la Roma ha subito 18 reti, circa due a partita- Un'inversione di tendenza rispetto alla prima parte della stagione, quando a Natale Fonseca poteva contare sulla terza difesa del torneo. Un peggioramento nei numeri che è coinciso con la flessione in campionato dal quarto posto al quinto: non a caso che nella sosta imposta dalla pandemia, il tecnico portoghese abbia cominciato a valutare la difesa a tre che a seconda degli esterni impiegati, può trasformarsi in un reparto a cinque. A proposito di esterni, Fonseca non è convinto dai terzini destri a disposizione (Peres, Santon, Zappacosta e anche i rientranti Florenzi e Karsdorp) e per questo se ne cercherà un altro durante il prossimo mercato. Piace Montiel del River Plate, seguito anche dal Valencia, inoltre se Petrachi riuscisse a trovare una sistemazione a Spinazzola, punterebbe su Biraghi.

(Il Messaggero)