Un raggio di sole a Trigoria: Nicolò scatta per il rush finale

Nicolò Zaniolo è ormai prossimo al rientro. Il giovane talento della Roma continua il suo lavoro di recupero a Trigoria, dove giorno dopo giorno continua a fare passi da gigante. Il numero 22 giallorosso ha seguito i consigli della società di non bruciare le tappe, venendo in qualche modo premiato dalla fortuna che gli potrebbe permettere di giocare l'ultima parte della stagione a luglio insieme ai compagni. Zaniolo infatti nella giornata di domani, con la ripresa degli allenamenti, dovrebbe rientrare a lavorare con i compagni solo per la parte tattica, per poi iniziare a svolgere lavoro tecnico e le consuete partitelle senza alcun tipo di problema.

(gasport)