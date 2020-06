Un calcio all'algoritmo

Il calcio italiano ha deciso di portare a termine la Serie A, ma è la giusta decisione? Il sistema della FIGC ha deciso al posto di colo che sono realmente i protagonisti del massimo campionato italiano: i club. La linea tracciata è quella di riprendere, se un giocatore dovesse risultare positivo al Covid allora si opterà per il piano B, che prevedere l'utilizzo di playoff e playout, altrimenti se la situazione dovesse essere più complicata del previsto si guarderà al piano C, con l'utilizzo dell'algoritmo, che sarebbe più o meno come tirare una monetina e decidere chi vince e chi perde. Forse ci sarebbe bisogno di prendere esempio dai club di Premier League, dove sono le squadre a decidere le sorti del proprio campionato e il presidente di Lega non può inventarsi alcun tipo di regola per tornare a giocare.

(Il Foglio)