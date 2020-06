Un anno di Fonseca in giallorosso. E Zaniolo ha il Verona nel mirino

E' passato un anno da quando Paulo Fonseca, dopo l'esperienza in Ucraina, è sbarcato in Italia per allenare la Roma. Dopo l'incontro con Fienga e Petrachi infatti, il 10 giugno il club giallorosso annunciò l'accordo con il tecnico. Adesso è il momento di lavorare, il tempo per festeggiare arriverà in seguito perchè Fonseca ha promesso ai tifosi, e a se stesso, un anno fa, è che in due o tre anni avrebbe fatto di tutto per vincere qualcosa. La strada sembra complicata, ma il portoghese non è uomo da tirarsi indietro: «Potremo creare qualcosa di speciale», ha garantito.

Capitolo Zaniolo: il talento giallorosso, che ieri ha ufficializzato su Instagram la pace con la fidanzata Sara, tra un mese vuole tornare a giocare. Da domani, a piccoli passi, riprenderà a lavorare con i compagni, l’obiettivo è rientrare il 15 luglio contro il Verona, un paio di settimane dopo il suo compleanno.

(Gasport)