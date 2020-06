Ultrà violenti già liberi. Ora massima allerta per la prima di serie A

Mentre ieri sono tornati liberi i due ultrà arrestati sabato scorso dalla Digos durante la manifestazione organizzata da Forza Nuova e da gruppi ultras al Circo Massimo, è allerta sulla ripresa del campionato. Non è escluso infatti che questa volta le tifoserie si esporranno coi loro nomi e colori per fare sentire in ogni modo la loro voce ed esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti di una ripresa che non avrebbero assolutamente voluto, sotto il coro “no al campionato senza i tifosi”. Sono ben centoventi le tifoserie, comprese alcune di matrice straniera, che hanno aderito al fronte che si oppone al nuovo fischio di inizio che allungherebbe i tempi di gioco a tutta l’estate.

(il messaggero)