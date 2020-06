Ultrà, Centro off-limits. Clienti in fuga dai negozi: «Altra beffa dopo il virus»

Un sabato pomeriggio da dimenticare quello trascorso ieri a Roma per molti commercianti della zona del centro, in cui a causa di due manifestazioni non sono riusciti ad avere afflusso di clienti per provare a rialzarsi dopo la chiusura forzata causa dalla pandemia. Nella Capitale infatti mentre al Circo Massimo andava in scena un raduno dell'ultradestra, a Piazza San Silvestro si radunavano i manifestanti del Fronte della gioventù comunista per protestare contro la politica. Il rischio e la paura di molti negozianti era quella di vedere i due cortei incontrarsi e generare situazioni critiche. Per questo motivo sono arrivate molte lamentele verso l'approvazione a queste manifestazioni, che non hanno permesse ai pochi clienti di sentirsi sicuri e uscire di casa per recarsi nei negozi del quartiere. «Non diciamo che non debbono esserci manifestazioni ma in un momento come questo andrebbero trovati orari e giorni alternativi soprattutto al sabato. Già non si incassa più per via del Covid, i romani girano meno anche per la paura,decine di migliaia di dipendenti non vanno più in ufficio, e le manifestazioni arrivano come un colpo mortale al commercio» è il commento di Valter Giammaria, presidente della Confsercenti Roma.

(Il Messaggero)