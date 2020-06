Totti, un agente per la regina

Francesco Totti continua la ricerca dei migliori talenti emergenti del calcio, non solo italiano ma anche europeo, e lo fa aggiungendo alla sua scuderia anche alcune scuole calcio. La prima è la User Companies Ltd a Crawley (45 chilometri da Londra), l'accordo prevede il diritto di prelazione sui giovani calciatori per proseguire il processo di crescita all'interno dei gruppi della Totti Soccer School, dall'Under 16 fino alla prima squadra.

Durante il lockdwn, per far decollare le sue nuove società Francesco sta usando ogni mezzo, anche le dirette Instagram. Durante una di queste non sono passati inosservati gli ammiccamenti a Sandro Tonali: «Voglio essere il suo agente, se è sveglio e non dorme in piedi viene nella mia scuderia».

(Il Messaggero)