Totti si sdoppia: docufilm e serie tv in partenza

A riportarci alla normalità dopo la pandemia Coronavirus, toccherà un po’ anche a Francesco Totti, che ha visto sia il docufilm che la serie tratta dalla sua autobiografia ritardate proprio dal Covid. Ma il meccanismo si sta rimettendo in moto e così dopo l’estate ci saranno sviluppi. Il docufilm è praticamente pronto e l’obiettivo è quello di aspettare la normalità; sono tre le date in calendario per l’uscita: 27 settembre (compleanno di Totti), feste natalizie oppure 26 maggio (data del ritiro). Le riprese della serie tv invece dovevano iniziare in questo periodo ma sono slittate a settembre. Sarà suddivisa in 6 episodi. Il casting è in via di definizione. Il più accreditato a ricoprire il ruolo di Totti è Pietro Castellitto, che ha l’handicap di assomigliare poco all’ex numero 10 e dunque si deve truccare 5 ore al giorno per girare. Sicuramente nel cast ci saranno Verdone e Favino, vista l’amicizia che li lega a Totti. La messa in onda è prevista per l’autunno del 2021.

(gasport)