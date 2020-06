Tor di Valle: a luglio in aula

IL ROMANISTA - Siamo vicini all'approvazione «davvero finale» del progetto stadio della Roma. Le parole non sono nostre ma sono quelle con cui il presidente della Roma James Pallotta è voluto tornare su un argomento che gli sta particolarmente a cuore, che anzi, a detta di qualcuno, è l'argomento che più gli interessa. Ed in effetti, a quel che ci risulta, il presidente del club giallorosso stavolta sembra davvero averci preso, perché lo stadio sembra vicino come non mai. La scorsa settimana è stata quella per qualcuno delle smentite, con tanto di note ufficiali, di quanto da noi invece scritto negli ultimi giorni. Le smentite però non sono state quelle degli organi preposti, che anzi hanno rilanciato quanto da noi anticipato. L'iter dal punto di vista meramente tecnico è concluso. [...]

Ancora manca la data ufficiale, ma dal Comune si sono convinti a portare in Giunta il dossier stadio entro i primi giorni di luglio per far partire questa fase finale dell'iter che, in assenza di ulteriori sorprese, dovrebbe quindi portare l'Assemblea capitolina al voto finale forse entro il prossimo settembre. Tempi che se confermati permetterebbero la posa della prima pietra entro la prossima primavera. [....]

