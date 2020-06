Stadio Roma: Vitek vuole chiarezza sul futuro proprietario giallorosso

Tra i tanti temi affrontati nell'intervista rilasciata al sito del club, il presidente James Pallotta si è soffermato anche sulla questione del nuovo stadio della Roma la cui approvazione finale sembra essere vicina. Come riferisce il quotidiano sportivo, prima di portare la Convenzione urbanistica al voto in aula la sindaca Raggi aspetta che Parnasi esca ufficialmente di scena. Entro la fine del mese Vitek dovrebbe acquistare i terreni di Tor di Valle, ma senza più la partecipazione del Fondo York. Per arrivare alla firma con Unicredit manca ancora qualche dettaglio, ma l'immobiliarista ceco vuole capire con chi dovrà mettersi in affari. Lui sapeva che sarebbe stato Friedkin e aveva già iniziato ad allacciare rapporti con i suoi uomini.

(Corsport)