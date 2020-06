Stadi d'emergenza per il nuovo calcio

La FIGC è stata chiara: non sarà possibile fare strappi alla regola sui protocolli di sicurezza stilati per la ripresa. A cominciare dal numero massimo di 300 persone ammissibili all'interno degli stadi, non una di più, compresi i calciatori. Nello specifico sarà Juve-Milan ad inaugurare il nuovo sistema di sicurezza anti-Coronavirus, e anche se non sono stati resi noti dettagli, ci si aspettano alcuni accorgimenti per rendere l'impatto con gli stadi vuoti meno traumatico. Ad esempio la presenza di alcuni audio di supporto al match.

Si è detto ampiamente delle misure per l'accesso al campo. Lo stadio sarà poi diviso in tre zone: l'area tecnica - capienza massima 130 persone -, quella media e delle tribune, e la cosiddetta zona 3, costituita dagli ambienti esterni allo stadio - parcheggi ed aree per le regie televisive.

Cinque fasi da due ore ciascuna per le giornate di gara, in cui si svolgeranno tutti i preparativi e le operazioni successive agli eventi.

