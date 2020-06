Spadafora: "Possibilità di gare in chiaro, in corso contatti con Mediaset"

IL GIORNALE - Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha rilasciato un'intervista sulle pagine del quotidiano in cui ha parlato, tra le altre cose, della possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite della Serie A. Questo un estratto delle sue parole: "Non abbiamo ancora chiuso un accordo ma abbiamo raccolto diverse disponibilità e sono tuttora in corso contatti con Mediaset e altre emittenti televisive. Sono però fiducioso che si riuscirà a mettere tutti d’accordo e a rispettare i diritti acquisiti dagli abbonati del broadcaster che hanno vinto la gara dei diritti televisivi, ma anche di offrire a tutti gli italiani delle immagini importanti in un momento cosi difficile".