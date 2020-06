Spadafora Football Club

La ripresa del mondo del calcio italiano, che per alcuni tratti è stata fortemente in dubbio, alla fine è riuscita. Nonostante alcuni presidente hanno sperato in più occasioni di copiare il modello francese, ossia di non ripartire, alla fine la sensazione sembra essere quella che saranno proprio i francesi a essere invidiosi di noi perché continuiamo a giocare. Ieri è toccato alla Coppa Italia, settimana prossima finalmente sarà il turno della Serie A, sperando che il ritorno alla normalità passi anche attraverso al ritorno al calcio giocato.

(Sport Week)