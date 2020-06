Sì del Comune: «Stadio Roma al più presto»

Si avvicina la fase decisiva per l'approvazione dello Stadio della Roma. Lo conferma anche Angelo Diario, presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, da sempre favorevole alla costruzione dell'impianto a Tor di Valle: «Noi siamo pronti a sostenere il progetto dello stadio della Roma, da sempre lo abbiamo fatto. I rallentamenti che ci sono stati nel suo iter non sono stati di natura politica, i problemi sono stati altri. Se è ancora necessario ribadire la nostra posizione lo faccio: il Comune è assolutamente favorevole all'impianto e spera di vederlo realizzare il più presto possibile. Faremo di tutto per l'approvazione definitiva e per avviare i lavori quanto prima». E il passaggio in Giunta si avvicina sempre più: «Ultimamente ci sono stati passi in avanti. Per quanto ci riguarda sul quel progetto non abbiamo richieste di prescrizioni ulteriori da fare. £obiettivo è portarlo al voto in Giunta a breve, per dare il via libera all'avvio dei cantieri».

(Corsport)