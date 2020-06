Serie crAc, rischio infortuni: +30% previsto. Occhio soprattutto ai muscoli

A 24 ore dalla ripresa del calcio italiano le domande che ci si pone sono: questa lunga inattività aumenta il rischio di infortuni? Quali problemi potrebbero nascere? Noisefeed, la piattaforma di monitoraggio dei social network, ha provato a mappare gli infortuni delle ultime tre stagioni di Serie A e, dai dati raccolti è emerso come, soprattutto nelle prime partite, è alto il rischio di farsi male. Infatti nel 2017-18 ci sono stati in media 10,8 infortuni ogni settimana, 28 infortuni solo nei primi 14 giorni, in media 14 a settimana. Il 30% in più. Nella stagione successiva il trend è stato simile, mentre il 2019-20 ha avuto dati molto più equilibrati. I preparatori atletici sono avvisati: nella prima settimana di calcio c’è un 30% in più di possibilità di farsi male. I numeri si riferiscono per lo più a problemi muscolari che interessano soprattutto la coscia, come riferisce un report dell’Uefa sulla Champions League 2017-18.

(Gasport)