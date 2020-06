Serie A, schiarita sulle gare in tv

Un incontro dal clima positivo e di massima collaborazione quello andato in scena ieri tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, l'Amministratore Delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il Direttore delle Relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin i quali hanno discusso sulla possibilità di trasmettere i gol delle partite in chiaro. Varie le ipotesi prese in considerazione, che hanno trovato la disponibilità dell'emittente di Santa Giulia, che vanno dalla possibilità di mandare in chiaro su Tv8 un paio di gare delle prime giornate fino alla riduzione dei tempi di embargo per quanto riguarda le immagini dei gol e degli highlights. Ma prima la Lega dovrà comunicare a Sky e Dazn, con cui i rapporti non sono affatto distesi, per via del mancato pagamento dell'ultima rata dei diritti tv, cosa è possibile fare e in che modalità.

Inoltre nel colloquio con il governo i rappresentanti di Sky hanno voluto chiarire che è la Serie A a dover fare esplicita richiesta di poter fare un uso più esteso del prodotto che ha venduto (quindi di poter utilizzare i diritti in chiaro e le immagini in embargo). La Lega, dal canto suo, chiede invece che sia il governo a fare una norma. Da Palazzo Chigi però vogliono perseguire fino all'ultimo la via dell'accordo tra tv e club. Il decreto arriverà solo come extrema ratio.

