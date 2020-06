Serie A all'esame FIGC. In Premier club autonomi

La Lega di Seri A si riunirà nella giornata di domani per decidere quale sarà il da farsi in caso di un nuovo stop del massimo campionato italiano, che comporterebbe automaticamente lo stop delle partite. Il dibattito si è acceso nella giornata di ieri, quando la maggioranza dei club sarebbe pronta a votare il congelamento della classifica, senza però avere retrocessioni verso la Serie B, da cui però è impossibile bloccare la promozione di tre squadre. Il paragone allora con il massimo campionato inglese sorge allora spontaneo. La Premier League si autoregola e discute singola decisione solo tra i presidente del massimo campionato, per non parlare degli introiti derivanti da diritti tv e partite che si spartiscono senza cedere nulla alle serie minori.

(gasport)