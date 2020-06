Seller financing, la stoccata di Jim Pallotta

L’intervista rilasciata da Pallotta al sito della Roma è stata letta e metabolizzata da Dan Friedkin. Da un lato può essere letta come un’apertura a una nuova trattativa (ottimisti), dall’altra come un’entrata a gamba tesa del bostoniano (pessimisti). «Un accordo del genere non funziona con il seller financing», ha detto Pallotta. Il seller-financing comporta dei costi di chiusura minimi o addirittura azzerati. Si fa ricorso a questo tipo di trattativa anche perché spesso il venditore, in quanto soggetto privato, è più flessibile rispetto a un istituto di credito. Il processo di vendita di una proprietà, attraverso il seller-financing, è più veloce.

(corsera)