Schick vuole il Lipsia, la società i soldi

La Roma, che attualmente si trova in rosso di 126,4milioni, ha come prima necessità durante il mercato estivo di vendere e ridurre i costi della propria rosa. Per farlo dovrà cercare di piazzare alcuni giocatori, uno su tutti Schick che nella giornata di ieri in Bundesliga con il Lipsia ha trovato la terza rete in cinque partite. Il club tedesco non sembra intenzionato a riscattarlo, né pagando i 29 milioni pattuiti a inizio prestito né con i 24 milioni proposti da Petrachi in un'unica soluzione. Intanto l'attaccante ceco però spera di poter rimanere in Germania anche il prossimo anno: «La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me, mi sono adattato benissimo».

(Il Messaggero)