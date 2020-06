Schick al Lipsia: intesa vicina. Petrachi su Pedro

Patrick Schick dovrebbe essere la prima plusvalenza incassata dalla Roma. Il problema però è rappresentato dal Lipsia, che sta cercando di tirare ulteriormente sul prezzo rispetto agli accordi presi durante l'ultima sessione di mercato estivo: il club tedesco infatti non vorrebbe pagare i 29 milioni pattuiti e chiede uno sconto sostanzioso per riscattare il giocatore, e attualmente le due società stanno trattando per una cifra intorno ai 25 milioni.

Il club giallorosso spera di trovare un accordo nei prossimi giorni, per cedere definitivamente il giocatore costato ben 42 milioni tre anni fa. Se Petrachi non dovesse riuscirci proverà a piazzarlo in Premier League.

Intanto il ds sta lavorando all'ingaggio di Pedro, attaccante spagnolo del Chelsea in scadenza a fine giugno.L'ex Barcellona firmerebbe un biennale a circa tre milioni a stagione. Prima però il compito del ds è quello di cercare di chiudere qualche cessione entro fine mese, prima firmare il contratto che legherà Pedro al club di Pallotta.

(La Repubblica)