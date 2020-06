Sampdoria, Ranieri: "La partita con la Roma ci sveglierà subito"

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma attualmente sulla panchina della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista al quotidiano dove ha parlato della sfida contro i giallorossi in programma alla ripresa del campionato. Queste le sue parole sui match con Roma e Inter che i blucherchiati affronteranno nelle prossime settimane:

“Diciamo che questa doppietta ci sveglierà subito e ci permetterà di andare in forma. Come tutte le squadre, finora ci siamo solamente allenati tra di noi e non sappiamo a che punto siamo. Lo scopriremo affrontando gli avversari. Ci aspetta un campionato dai contorni sconosciuti e anche falsato, con quello che è successo. In ballo ci sono enormi interessi e dobbiamo finirlo, lo hanno capito anche i tifosi… Perciò finiamolo”

Alcuni studi medici sottolineano che i colpiti da Covid potrebbero avere problemi al miocardio. Lei ha notato qualche strascico?

Sì. Qualcuno ha bisogno di più secondi per recuperare rispetto a prima. In un ritmo di partita alto ecco che questo calciatore viene a soffrire. Non sappiamo bene quanto coinvolge cuore o polmoni. Gli esami richiesti dal protocollo sono stati superati da tutti, evidentemente però ci sono forme di allenamento che devono tornare a sopportare meglio. Inciderà sulle mie scelte, soprattutto all’inizio

(Secolo XIX)