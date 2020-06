Sagome e luci sugli spalti per salvare il fattore campo

Mancano ormai due settimane alla ripresa del campionato e i club di Serie A stanno valutano varie ipotesi per rendere meno desolanti i propri stadi senza pubblico. La Lega preparerà un protocollo che sarà condiviso da tutte le squadre, ma qualcuno si sta già attrezzando. Il Cagliari ad esempio vorrebbe utilizzare luci a led e cartonati per simulare la presenza dei tifosi. Inoltre sarebbe intenzionato a riempire la Curva Futuro con alcuni disegni e cartelloni fatti dai bambini durante l'anno, oppure di trasmettere ogni tanto i loro cori registrati. L'Inter e il Milan proietteranno grafiche tramite led addizionali e poi immagini virtuali grazie all'aiuto dei vari broadcast. I tifosi della Lazio invece potranno acquistare la propria gigantografia che verrà poi posta nei settori dell'Olimpico. A Verona è prevista per il momento un'animazione grafica di concerto con la Lega con la facoltà di personalizzazione.

(Gasport)