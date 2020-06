Roma-Smalling, tutti vogliono il "sì". E la trattativa con lo United avanza...

L'accordo tra Roma e Manchester United per la permanenza di Chris Smalling nella capitale almeno fino ad agosto è in fase avanzata, ma non ancora ultimato. L'inglese, però, non ha dubbi: vuole terminare la stagione in giallorosso, in attesa di capire se il club riuscirà ad acquistarlo dai Red Devils. Il difensore ha già dato la sua disponibilità, confermando il legame con squadra e città, ed ha una sorta di riconoscenza per la Roma che ha creduto in lui quando era ai margini in Inghilterra. Lo United chiede almeno 15 milioni di sterline.

