Piccolo inconveniente per Gianluca Mancini che, dopo un scontro fortuito nell'amichevole di martedì a Trigoria, si è slogato il gomito e dovrà portare un tutore per dieci giorni. Potrà allenarsi, ma con tutte le precauzioni del caso per non peggiorare la situazione. In ogni caso la sua presenza in campo per la partita del 24 giugno contro la Sampdoria, la prima dopo il lockdown, non sembra in dubbio.

(Corsera)