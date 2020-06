Roma-Pellegrini: il chiarimento, poi il contratto

Quanto dichiarato da Petrachi a Sky Sport riguardo il futuro di Lorenzo Pellegrini può non aver fatto piacere. È per questo che ieri è stato avvistato dalle parti di Trigoria il procuratore del centrocampista giallorosso che ha voluto ribadire alla società la posizione del ragazzo. Addossare tutte le responsabilità solo al giocatore in caso di partenza non corrisponde a verità, soprattutto dopo le parole dell'ad Fienga rilasciate lo scorso gennaio: «Non ora, ma lo convinceremo con un progetto ambizioso».

Pellegrini non ne ha fatto mai questione di soldi, altrimenti sarebbe già potuto partire la scorsa estate cedendo alle lusinghe di Psg, Tottenham, Juventus e Inter, e attende la prima mossa del club per rinnovare il contratto e sbarazzarsi della clausola.

(Il Messaggero)