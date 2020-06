Roma, Pallotta al bivio: ora ripensa a Tor di Valle

Il presidente James Pallotta non ha intenzione di uscire dalla Roma con una minusvalenza ed è per questo che lo scorso 18 maggio ha rifiutato l'ultima offerta presentata da Dan Friedkin, certamente più bassa rispetto a quella avanzata prima della pandemia. Tuttavia qualche azionista continua a spingere il patron giallorosso a rivedere la proposta del magnate texano. D'altra parte Pallotta è ancora propenso a vendere il club, ma non di svenderlo. Soprattutto ora che il progetto del nuovo stadio della Roma si sta avviando alla conclusione. Per la prossima settimana sono attesi segnali positivi dal Campidoglio e se così fosse, e non dovesse sbloccarsi la trattativa con Vitek, l'imprenditore bostoniano sarebbe disposto a riprendere in considerazione l'ipotesi di acquistare i terreni di Tor di Valle.

(Corsport)