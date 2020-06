Roma, non si ferma la contestazione dei tifosi a Pallotta

I tifosi della Roma continuano a contestare la proprietà americana. Stavolta, almeno ufficialmente, non sono i gruppi della Sud con i loro striscioni, ma altri romanisti che, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno affisso decine di volantini con ritratti i giocatori in vendita a prezzo di saldo: «Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento, In trentasei rate a tasso zero», il messaggio veicolato in molte zone della città. Da Trigoria alla sede di viale Tolstoj, passando per gli studi di Cinecittà, il Colosseo quadrato e tutti i Roma Store, i tifosi hanno espresso chiaramente Il loro pensiero su quello che si aspettano nelle prossime settimane.

(Corsera)