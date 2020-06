Roma-Juve, affari con vista Zaniolo. Pallotta contestato

Mentre prosegue la contestazione nei confronti del presidente Pallotta (ieri affissi striscioni all'Eur e a Trigoria), crescono i timori per quanto potrà accadere in sede di mercato. Il ds Petrachi racconta a Sky come «tutti aspettano, nessuno fa una prima mossa, anche su giocatori che hanno fatto bene». Sempre in piedi la sinergia con la Juventus, con lo scambio tra Mandragora e Cristante. L'idea di partenza è valutare entrambi i cartellini 35 milioni per regalare una plusvalenza di quasi 17 milioni all'ex atalantino (che a bilancio figura a 17,8 milioni) e una decina al centrocampista ora al Genoa. Il grande obiettivo bianconero è però Zaniolo, valutato 60 milioni cash. Paratici ha provato l'affondo, la Roma ha risposto no. Il classe '99, come Pellegrini, al momento è incedibile. Pettrachi intanto è vicino a ottenere il rinnovo del prestito per Smalling su pressione diretta del difensore con il Manchester United.

(il messaggero)