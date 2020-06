Roma, James sta con Paulo

Le parole del ds della Roma Gianluca Petrachi hanno lasciato il segno. I rapporti del dirigente ex Torino all'interno della dirigenza non sono più idilliaci: il feeling con Mauro Baldissoni sembrerebbe non essere mai scattato e l'appoggio inizialmente fornito da Pantaleo Longo e Guido Fienga, ad oggi, si è affievolito.

James Pallotta, intanto, tesse le lodi di Paulo Fonseca - ieri un anno esatto dalla firma con la Roma - e menziona incidentalmente il proprio amministratore delegato. Ma non il direttore sportivo. Il presidente ha nel frattempo ricontattato Baldini, mossa che ha alimentato proprio i nervosismi di Petrachi, al pari dei contatti intrattenuti da Fienga con la Juventus.

(Il Messaggero)