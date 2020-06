Roma Femminile, per la Bavagnoli un attaccante e un difensore

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Ufficializzata la fine anticipata del campionato, per l’As Roma femminile è già il momento di iniziare a pianificare la prossima stagione. Che in questo momento significa fare il punto riguardo i movimenti in entrata e in uscita da effettuare sul mercato. Attualmente infatti a Trigoria sono ancora in attesa di indicazioni da parte della FIGC riguardo la data di inizio del campionato 2020/21: quel che è certo è che prima di scendere in campo le calciatrici avranno bisogno di 5/6 settimane di preparazione. Questo vuol dire che se la Serie A Femminile dovesse iniziare a metà settembre - come la scorsa stagione - la squadra si radunerà per il ritiro verso la fine di luglio.

Oltre alla certezza rappresenta da Betty Bavagnoli - al suo terzo anno sulla panchina della Roma - l’intenzione del club è quella non rivoluzionare troppo l’organico e puntare su un mix composto da giocatrici di esperienza e giovani di grande prospettiva. Per questo stelle del calibro di Andressa e Giugliano non dovrebbero lasciare la Capitale. Stesso destino anche per Greggi, Severini e Corrado, tre profili che rappresentano il futuro della Nazionale italiana maggiore. Chi invece ha le valigie pronte è la danese Amalie Thestrup, che lascerà l’Italia dopo una sola stagione. L’attaccante e la società giallorossa hanno deciso di non rinnovare il contratto firmato l’anno scorso, con la classe ‘95 che dovrebbe andare a giocare in Svezia. Ai saluti anche Petronella Ekroth, centrale difensivo con un passato alla Juventus: la svedese era arrivata alla Roma lo scorso gennaio per sostituire l’infortunata Di Criscio e non sarà confermata.

Ecco perché i principali obiettivi per mercato sono rappresenti da un rinforzo per la difesa e da almeno un attaccante che andranno a sostituire le giocatrici in uscita. Sulla lista degli acquisti in programma c’è anche un portiere che andrà rinforzare il reparto attualmente composto da Ceasar, Pipitone e Casaroli.