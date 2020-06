Roma da Champions: Dzeko ha un patto con Kolarov e Kalinic

Edin Dzeko si è preso la Roma. Da gennaio il bosniaco è diventato il capitano della squadra giallorossa e, da vero leader, non lascia nessuno a casa, tantomeno un amico come Kalinic. Il centravanti di Sarajevo e il croato infatti stanno spesso insieme anche fuori dal campo. Con loro c'è anche Kolarov. Non a caso ieri, nella diretta instragram a cui Edin ha partecipato, ad esplicita domanda su quale compagno avrebbe portato con sé nella suite di lusso di un aereo: «Kolarov che per me è molto più di un semplice compagno, abbiamo giocato insieme anche al City. Con lui Kalinic, un altro che viene dai Balcani. E poi Pellegrini, il vice capitano. Loro sono i tre che porterei ovunque».

Dzeko ha inevitabilmente parlato anche della ripresa del campionato: «Ci stiamo preparando per la ripartenza di questa Serie A. Il lockdown non è stata sicuramente la cosa migliore dell’anno, anche se per me non è poi stato così brutto. Ho pensato sempre positivo e passato tanto tempo in famiglia. Ma gli ultimi giorni avevo una grande voglia di tornare a Trigoria per allenarmi».

(Gasport)