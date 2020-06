Roma, c'è traffico sulle corsie

L'infortunio di Nicolò Zaniolo, del 12 gennaio scorso, ha inciso e non poco nell'equilibrio del reparto offensivo. Da quel momento in poi la Roma di Paulo Fonseca ha collezionato solamente 10 punti in 7 partite, perdendo visibilmente contatto con il quarto posto. Il tecnico portoghese, in vista della ripresa, sta quindi cercando gli esterni adatti (e più prolifici) da schierare: qualche indizio c'è stato nella prima partita in famiglia del 2 giugno in cui Perez e Mkhitaryan da una parte e Under e Kluivert dall'altra hanno formato le coppie degli esterni d'attacco. Col rientro di Zaniolo, poi, sulla destra saranno in tre a giocarsi una maglia. E se Under sembra il più indiziato a partire in estate, Perez rimarrà a Trigoria. L'ex Barcellona ha dato segnali convincenti al tecnico, che lo sta seriamente considerando per un posto da titolare.

(il messaggero)