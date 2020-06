Roma all'attacco: sfida all'Atalanta per la Champions

Paulo Fonseca ha le idee chiare, come mostrato anche in occasione dell'intervista rilasciata ad un anno esatto dalla sua firma per la Roma. Il tecnico portoghese punta alla Champions League, e per farlo se la giocherà con le armi che conosce meglio: quelle offensive. I numeri parlando di una squadra che crea tanto, trasforma come poche - terzo miglior attacco del campionato - e tira in media 16 volte per gara - solo la Juventus meglio di così -.

Il tutto attraverso il possesso palla: anche qui la Juve e l'unica che fa meglio della Roma, così come per quanto riguarda la statistica della precisione dei passaggi e quella dei passaggi chiave.

(Gasport)