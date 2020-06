Riapertura degli stadi: si allarga il fronte del sì

Riparte il campionato e sempre più voci si levano per far tornare i tifosi negli stadi, anche se in una percentuale minima. Insomma seguire l'esempio della Polonia dove si permette presenze limitate al 25 per cento della capienza degli impianti sportivi. In Serie A, tra i club favorevoli alla riapertura degli stadi, c'è il presidente della Juventus Andrea Agnelli, più perplessa l'Atalanta, date le difficoltà sanitarie che ci sono ancora in città. Sul tema si è espresso anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: «Mi auguro di cuore di poter vedere per la fine del campionato una piccola presenza di pubblico negli stadi». Anche la sottosegretaria al Ministero della Salute, Sandra Zampa, supporta le speranze del numero uno della Figc: «Aspettiamo i dati e vediamo anche se si potrà portare gente agli stadi» anche se la questione non è di assoluta priorità. Parziale apertura anche da parte di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza: «Se ne può discutere, ma solo a contagio zero».

(Il Messaggero)